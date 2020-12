per Mail teilen

Das Regierungspräsidium Freiburg zahlt Pflegekräften in 19 Krankenhäusern der Region die sogenannte Corona-Prämie aus. Insgesamt handelt es sich um knapp 2,3 Millionen Euro. „Mit der Pflegeprämie wird die enorme Leistung der Pflegekräfte bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewürdigt“, betonte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Sie sei froh, dass ihr Haus in der Lage war, die Auszahlung der Mittel so reibungslos und zügig umzusetzen. Die Krankenhausmitarbeitenden, die bei der unmittelbaren Versorgung von Corona-infizierten Patienten einer erhöhten Arbeitsbelastung ausgesetzt waren, erhalten jeweils bis zu 1.500 Euro. Zwei Drittel davon trägt der Bund, ein Drittel das Land Baden-Württemberg. Die Auswahl der Prämienempfänger sei Aufgabe der Krankenhausträger, heißt es. Mit 444.000 Euro erhält die Uniklinik Freiburg den größten Prämien-Betrag für die Pflegekräfte.