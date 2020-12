per Mail teilen

Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat sich ein unter Drogen stehender 47-jähriger Autofahrer aus Frankreich am frühen Montagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zuvor war er in Villingen-Schwenningen wegen seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen. Als eine Polizeistreife den Mann gegen 1 Uhr stoppen wollte, ignorierte der Autofahrer die Beamten. Stattdessen flüchtete er teils mit hoher Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht in Richtung Bad Dürrheim. Immer wieder nutzte der 47-Jährige laut Polizei auch die Gegenfahrbahn. Ein Ende fand die Verfolgungsjagd dann im Gewerbegebiet von Bad Dürrheim. Der unter Drogeneinfluss stehende Autofahrer wurde vorläufig festgenommen. Eine Überprüfung ergab außerdem: der Mann hat keinen gültigen Führerschein.