Das Universitätsspital Basel hat die Baupläne für seinen neuen „Campus Gesundheit“ vorgelegt. In den kommenden 20 Jahren soll das Klinikareal in der Basler Innenstadt modernisiert und erweitert werden. Einige Gebäude des Basler Universitätsspitals sind dringend sanierungsbedürftig. Zudem braucht es deutlich mehr Platz. Das Klinikareal in der Basler Innenstadt soll deshalb komplett umgestaltet werden. Als erstes will das Universitätsspital das Klinikum 2 abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Danach soll ein weiteres Klinikgebäude in Form eines mehrgeschossigen Turmes gebaut werden. Die Kosten für das Großprojekt belaufen sich auf rund 1,3 Milliarden Euro. Mit den Bauarbeiten soll übernächstes Jahr begonnen werden.