Den deutschen Biathleten ist mit Platz drei beim Weltcup in Finnland ein starker Auftakt in die neue Staffelsaison geglückt. Das Quartett Lesser, Rees, Peiffer und Doll musste sich am Sonntag nur den siegreichen Norwegern und Schweden geschlagen geben. Schlussläufer Benedikt Doll wollte den zweiten Platz verteidigen, aber im letzten Schießen zog der Schwede Samuelsson noch vorbei, weil der Schwarzwälder Doll nicht ganz sauber durchkam. "Die Schweden ärgern uns gerade ziemlich," so Benedikt Doll, "die hätte ich schon gerne hinter mir gesehen, aber jetzt sind sie vor uns, dann haben sie sich das verdient, und wir greifen in Hochfilzen wieder an." Fortgesetzt wird der Weltcup am Freitag in Hochfilzen. Auch in Österreich wird es zwei Wettkampfwochen nacheinander geben.