In einer Gartenhütte in Hohentengen im Kreis Waldshut erlitten am Freitagabend mehrere Menschen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Sechs Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden. In der Gartenhütte im Ortsteil Lienheim wurde ein Holzofen betrieben. Laut Polizei schwelte er unbelüftet vor sich hin. Hierdurch sei so viel Kohlenmonoxid freigesetzt worden, dass es zu leichten Vergiftungserscheinungen bei allen Anwesenden gekommen sei. Feuerwehr und Polizei warnen eindringlich davor, jetzt in der kalten Jahreszeit Feuerstätten, Gasöfen oder Grillstellen unsachgemäß in geschlossenen Räumen zu betreiben. Hierbei komme es immer wieder zu Freisetzung von Kohlenmonoxid, welches zu schweren Vergiftungen oder sogar zum Tod führen könne.