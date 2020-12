Nach dem plötzlichen Tod von Amtsinhaber Jochen Fischer wird in der Gemeinde Neuried im Ortenaukreis am 21. Februar 2021 ein neuer Bürgermeister gewählt. Das wurde jetzt festgelegt. Fischer war am 21. November gestorben. Die Gemeindeordnung schreibt vor, dass innerhalb von drei Monaten eine Neuwahl stattfinden muss. Dem kommt die Gemeinde nun nach. Eigentlich hätte in Neuried am 13. März 2021 gewählt werden sollen. Die Stelle wird nun öffentlich ausgeschrieben. Bewerbungsfrist ist am 25. Januar.