Mit der Kampagne „Weihnachten verbindet“ will die Erzdiözese Freiburg zeigen, dass ein gemeinsames Fest möglich ist, wenn auch unter besonderen Bedingungen. So lädt die Erzdiözese Familien zu einer diözesanen Familienkrippenfeier an Heiligabend (24.12.) ein, die als Livestream auf YouTube übertragen wird. Die Wortgottes-Feier wird um 16 Uhr live aus der Jugendkirche Samuel in Mannheim übertragen. Gezeigt wird im Rahmen dieser Live-Feier auch ein aufgezeichnetes Krippenspiel.