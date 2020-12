Die Stadt Villingen-Schwenningen schließt ab Montag sämtliche Ämter für den Publikumsverkehr. Dies diene zum einen dem Schutz der Bevölkerung vor Ansteckung. Zum anderen wolle man so die Arbeitsfähigkeit der Kommune aufrecht erhalten, heißt es aus dem Rathaus. In der Vergangenheit war es in der Doppelstadt vermehrt zu Aggressionen gegenüber städtischen Mitarbeitern gekommen. Gleichzeitig beklagten diese eine extreme Arbeitsüberlastung. Sämtliche Ämter und Dienststellen in Villingen-Schwenningen sind ab Montag nur noch über das Internet zu erreichen.