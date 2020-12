per Mail teilen

Eine Hotelgruppe mit Sitz in Köln wird ab April 2021 das kommunale Weingut Schloss Ortenberg pachten. Eigentümer des Weingutes bleiben die Stadt Offenburg und der Ortenaukreis. Die Hotelgruppe Althoff hat in ihren 18 Häusern mehrere Sterne-Restaurants und entsprechend Interesse an hochwertigen Weinen. Deshalb hat man sich das Weingut Schloss Ortenberg ausgesucht. Gemeinsames Ziel ist es, zu investieren und die Qualität der Weine zu verbessern. Zum Weingut Schloss Ortenberg gehören 45 Hektar Reben. Der Jahresumsatz liegt bei 1,5 Millionen Euro. Alle 14 Mitarbeiter bleiben im Haus.