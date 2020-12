per Mail teilen

Die Katholischen Träger im Land fordern ein vergünstigtes ÖPNV-Ticket für freiwillige Helfer. Dazu gibt es heute einen Aktionstag in den sozialen Medien. Die Fahrten zu ihren Einsatzstellen müssen freiwillige Helfer oft selbst bezahlen, nur ein kleiner Teil der Einsatzstellen gibt einen Zuschuss. Die katholischen Träger der Freiwilligendienste fordern daher, freiwillige Helfer zu unterstützen, in dem die ÖPNV-Tickets zu Sonderpreisen angeboten werden, so Michael Bross, Referatsleiter der Freiwilligendienste im Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg.