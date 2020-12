Ein einschlägig verurteilter Straftäter ist am späten Mittwochabend aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen geflohen. Der 63-jährige Mann hätte am Donnerstag wegen versuchter Vergewaltigung in Freiburg vor Gericht stehen sollen. Laut einem Sprecher des ZfP‘s hat der Mann einem schlafenden Mitpatienten den Wohnungsschlüssel entwendet und ist so geflohen. Die Polizei hat die Fahndung eingeleitet. Der Entflohene ist laut Staatsanwaltschaft Freiburg 1999 vom Landgericht Stuttgart einschlägig verurteilt worden. Die Polizei als auch die behandelnden Ärzte schätzen ihn derzeit dennoch nicht als besonders gefährlich ein. Der Mann soll versucht haben, im Juli eine Frau auf dem Gelände der Psychiatrie in Emmendingen zu vergewaltigen.