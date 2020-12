Freiwillige der Deutsch-Französischen Brigade werden auch an Weihnachten im Kreis Rottweil für eine effiziente Corona-Kontaktverfolgung zur Verfügung stehen. Darauf hat der erste Landesbeamte Herrmann Kopp hingewiesen. Schon jetzt machten die Soldaten aus Müllheim etwa die Hälfte aller in der Kontaktverfolgung eingesetzten Kräfte im Kreis Rottweil aus. Das sind in Stoßzeiten bis zu 40 Personen. Vom Land erwarte man jetzt klare Vorgaben, wer bei den geplanten Kreisimpfzentren für was zuständig sein soll.