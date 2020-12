Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG fordert die Bundesregierung auf, den Beschäftigten im Gastgewerbe eine Corona-Sofort-Nothilfe in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen. Kellner oder auch Köche stünden im Regen. „Es darf nicht sein, dass sich Wirte und Hoteliers jetzt 75 Prozent des Vorjahresumsatzes erstatten lassen und wenig später ihre Mitarbeiter vor die Tür setzen“, so die Gewerkschaft. Alleine in Freiburg arbeiten mehr als 6.000 Menschen in 476 Gastro-Betrieben.