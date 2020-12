Das Weiler Projekt „1.000 Bäume in zehn Jahren“ ist gut angelaufen. Bereits in diesem Jahr wurden rund einhundert Bäume gepflanzt. Die einhundert Bäume wurden im Dreiländergarten, auf dem Laguna-Areal und an der Zollfreien Straße gesetzt. Ausgewählt wurden ausschließlich Hitze resistente Sorten wie Spitzahorn oder Winterlinden. Mit der Langzeitaktion will die Stadt für ein besseres Stadtklima sorgen. Denn Bäume produzieren Sauerstoff und binden das schädliche Co2. Zudem sorgen sie in den heißen Sommermonaten für Schatten. Bei der Suche nach geeigneten Standorten können die Bürger mithelfen. Entsprechende Vorschläge nimmt die Stadtverwaltung entgegen.