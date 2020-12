Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Bonndorf ist eine Person im Krankenhaus verstorben. Derzeit warten die Bewohner und Mitarbeiter dringend die Ergebnisse von Corona-Tests. Bereits am Samstag wurden 40 Bewohner mit sogenannten Schnelltests getestet. Davon waren sieben positiv. Sie wohnen allesamt auf einem Stockwerk und wurden in ihren Zimmern isoliert, eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dort in der Zwischenzeit verstorben. Am Dienstag wurden dann noch bei allen 190 Bewohnern und Mitarbeitern zuverlässigere Tests angeordnet. Sie werden laut Bürgermeister mit Vorrang ausgewertet, damit schnell klar ist, wie die Menschen weiter betreut werden können.