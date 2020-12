per Mail teilen

Eine Oberleitungsstörung im Raum Freiburg verzögert am Mittwoch Vormittag den Bahnverkehr auf der Rheintalstrecke und den Nebenstrecken. Das meldet die Deutsche Bahn auf ihrer Anzeigetafel im Hauptbahnhof Freiburg. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst, heißt es. In der Folge kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen. Genaue Informationen zur Dauer der Störung liegen noch nicht vor.