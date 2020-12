per Mail teilen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim, Christian Natterer schließt sich der Forderung des Unions-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Ralph Brinkhaus, an, die Länder sollten sich an den Corona-Hilfen beteiligen. Natterer hatte den Wahlkreis Lörrach-Müllheim im November von Armin Schuster übernommen, der nun Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist. Sollte es von Seiten der Länder Vorschläge geben, die Schließungen etwa der Gastronomie auch im neuen Jahr aufrecht zu erhalten, könne der Bund die Finanzhilfen nicht allein schultern, so Natterer.