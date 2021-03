Durch die stark steigenden Infektionszahlen bleibe die wirtschaftliche Lage insgesamt weiter fragil, so Thomas Albiez ,der IHK-Hauptgeschäftsführer in der Region Schwarzwald-Baar- Heuberg. Erst mit dem Abklingen der Infektionszahlen dürfte seiner Einschätzung nach die wirtschaftliche Erholung wieder Fahrt aufnehmen. Er fordert deshalb, dass die Hilfen jetzt schnell und unbürokratisch an die Firmen gehen. Rund 60 Unternehmen in der Region haben an der nicht repräsentativen deutschlandweiten Umfrage teilgenommen. Bei rund 84 Prozent von ihnen hat die Pandemie laut IHK einen Nachfrageeinbruch ausgelöst. Vier von fünf der Unternehmen rechnen mit einem Umsatzrückgang.