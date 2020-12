Die Seilbahn war wegen der üblichen Herbst-Revision geschlossen gewesen. Da sie zum Öffentlichen Personennahverkehrs gehört, ist sie nicht von den Corona-Einschränkungen betroffen. Allerdings gelten die üblichen Aha-Regeln: Also Mindestabstand von eineinhalb Metern in der Warteschlange an der Kasse, Mund- und Nasenschutz auf dem Betriebsgelände und in den Kabinen. Hände müssen beim Eintreten ins Gebäude desinfiziert werden. Personen mit Covid19- Symptomen werden nicht befördert. Bis zu sieben Fahrgäste aus unterschiedlichen Haushalten dürfen in der Kabine zusammen hochfahren - auf freiwilliger Basis. Wer sich unsicher fühlt, kann auch nur mit der eigenen Familie fahren. Um die Dauerbelüftung zu garantieren, bleiben die Kabinenfenster während der Fahrt geöffnet. In Stoßzeiten soll kontrolliert werden, ob die Corona-Regeln eingehalten werden.