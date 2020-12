3500 Mitarbeiter des Europaparks sind seit dem 1. Dezember in Kurzarbeit. Das hat das Unternehmen gegenüber dem Südwestrundfunk bestätigt. Der Europapark musste Anfang November zum zweiten Mal wegen der Corona-Pandemie schließen. Ebenso schlossen die Hotels und die neue Wasserwelt. Und der Park bleibt vorerst auch geschlossen. Aus diesem Grund sah das Unternehmen keine andere Möglichkeit, als die Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Der Europapark war bereits im Frühjahr zwei Monate lang zu. Statt Ende März durfte erst Ende Mai geöffnet werden. Außerdem wurde die Zahl der Besucher beschränkt. Damals waren bereits 2000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Der Park sprach im Mai von Verlusten in Höhe von 100 Millionen Euro. Die Zahl dürfte sich entsprechend gesteigert haben. Das Unternehmen lebt von seinen Rücklagen.