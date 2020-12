Die Agenturen für Arbeit in Offenburg und Freiburg haben im November etwas weniger Arbeitslose registriert als im Vormonat. Allerdings melden derzeit aufgrund der Pandemie-Beschränkungen wieder mehr Unternehmen Kurzarbeit an, so die Statistiken. Mehr Arbeitslose gab es vor allem durch das Ende der Freiluftsaison der Gastronomie, heißt es für Freiburg und die Kreise Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald. Unterm Strich überwog aber das anlaufende Weihnachtsgeschäft im Handel und bei den Logistikunternehmen, 4,1 Prozent die Arbeitslosenquote. In der Ortenau bewegt sich die Nachfrage nach Arbeitskräften auf hohem Niveau, heißt es, nur ist der Bestand an offenen Stellen deutlich geringer als im Vorjahreszeitraum. Im Bereich der Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen/Rottweil blieb die Arbeitslosenquote wie im Vormonat bei 4,2 Prozent. Aber: vor einem Jahr lag sie mit 2,8 deutlich niedriger.