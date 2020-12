62.000 Euro Spenden hat der Unterstützer-Verein des Freiburger Augustinermuseums der Stadt Freiburg am Montagnachmittag für dieses Jahr übergeben. Seit 2004 wirbt der Verein um Spenden aus der Bürgerschaft für die Sanierungsarbeiten des historischen Museums. Das Geld ist nur ein kleiner Zuschuss für die Sanierung des Augustinermuseums in Freiburg. Aber ein wichtiger – betont Oberbürgermeister Martin Horn bei der Übergabe. Zeige diese Spende doch, wie wichtig den Freiburgern das Museum gerade auch zu Zeiten der Corona-Pandemie sei. Seit Aufnahme seiner Arbeit hat der Verein „Kuratorium Augustinermuseum“ der Stadt bereits über zwei Millionen Euro an Spenden überreicht. Das Augustiner-Gebäude, das auf das 13. Jahrhundert zurückgeht, wird seit 16 Jahren saniert. Zuletzt haben sich die Arbeiten verzögert, auch weil in Dachbalken ein Pilz gefunden wurde. Jetzt sollen die Sanierungsarbeiten 2024 abgeschlossen werden.