Schnee auf den Straßen hat am Dienstagmorgen zu vielen Unfällen vor allem in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach und Waldshut geführt. Lkw ohne Winterausrüstung sorgten auf den Straßen des Hochschwarzwalds für massive Behinderungen.

Bis 7:00 Uhr waren im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg schon dreißig Unfälle gemeldet. Wie ein Sprecher sagte, seien Autos etwa im kleinen Wiesental und Weil am Rhein, in Küssaberg und Lauchringen abgerutscht. Auf der B34 bei Rheinfelden etwa gab es einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eines war in den Gegenverkehr geraten.

Bislang nur Blechschäden und leichte Verletzungen gemeldet

Auch auf der B31 bei Himmelreich hat sich ein Unfall ereignet. Am Kaiserstuhl ist eine Straße wegen schneeglatter Fahrbahn gesperrt. Die Straßen-Meistereien waren mit Streu-Fahrzeugen im Einsatz. Im Schwarzwald gilt für LKW Schneeketten-Pflicht für die L126 Oberried-Todtnau und für die B317 Bärental-Feldberg-Todtnau jeweils in beide Richtungen.

Südbadische Landkreise am stärksten betroffen

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen bei Buchenbach bei Kirchzarten wurden fünf Menschen zum Teil schwer verletzt. Im Landkreis Waldshut zählte die Polizei bis zum Mittag mindestens zwölf witterungsbedingte Unfälle. Die A98 bei Hauenstein war wegen eines Lkw-Unfalls gesperrt. Im Landkreis Lörrach kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, mindestens fünf Menschen wurden bei Unfällen leicht verletzt.

In den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Konstanz, Tuttlingen und Rottweil meldete die Polizei bis zum frühen Nachmittag über 35 witterungsbedingte Einsätze. Auch in der Ortenau kam es zu Unfällen durch Glätte. Laut Polizei sind die meisten davon glimpflich verlaufen.