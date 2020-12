Der 36-jährige Mann, in dessen Erdgeschoss-Wohnung das Feuer ausgebrochen war, erlitt schwerste Brandverletzungen. Seit Sonntag wird er in einer Spezialklinik in Ludwigsburg behandelt, teilt die Polizei mit. Die meisten Bewohner hatten sich während des Feuers ins Freie retten können, bei acht wurde eine Rauchgasvergiftung festgestellt. Das Haus mit 20 Wohnungen ist nach dem Brand komplett unbewohnbar. Teilweise sind die Mieter bei Bekannten untergekommen oder wurden von der Stadt Mülheim in Hotels untergebracht. Noch immer ermitteln Brandsachverständige der Kriminalpolizei, wie das Feuer ausgebrochen ist.