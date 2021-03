Im Elsass haben am Samstag viele Einzelhändler zum ersten Mal seit vier Wochen die Läden wieder geöffnet. Wie in ganz Frankreich gilt aber weiterhin eine teilweise Ausgangssperre. Am Freitag war in Straßburg, Sélestat und anderen elsässischen Städten die Adventsbeleuchtung eingeschaltet worden, nun läuft das Weihnachtsgeschäft an. Auf acht Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen die Geschäftsleute einen Kunden einlassen. In Straßburg wird es vier verkaufsoffene Sonntage geben, Masken sind in den Läden und auf den Straßen Pflicht. Alle, also auch Deutsche, die auf der Straße unterwegs sind, müssen ein entsprechendes Formular bei sich haben. Für Einkäufe sind darin keine Beschränkungen festgesetzt, wer aber Spazieren gehen oder Sport machen will, darf das nur für drei Stunden und 20 Kilometer um den Wohnort. Die Formulare gibt es auf der Internetseite des französischen Innenministeriums.