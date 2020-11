Der Landfrauenverein und die Winzer in Freiburg-Opfingen öffnen auch in diesem Jahr wieder ihr St. Nikolaus-Sonderpostamt. Dort gibt es am Sonntag, 6. Dezember die Nikolaus-Sonderkarten der Deutschen Post. Die traditionelle St. Nikolaus-Stempelaktion im Ratskeller des Opfinger Rathauses reicht bis ins Jahr 1983 zurück. Seitdem richtet die Deutsche Post – wie in einigen anderen deutschen Gemeinden auch - am Nikolaustag ein Sonderpostamt in dem Winzerort am Tuniberg ein, weil es in Opfingen einen Ortsteil St. Nikolaus gibt. Freunde der Philatelie können sich hier ihren Stempel mit Nikolausmotiv abholen. Auf geselliges Beisammensein im größeren Rahmen wird in diesem Jahr zwar verzichtet, aber die Winzer und Landfrauen von Opfingen sorgen für Glühwein und Kinderpunsch to go.