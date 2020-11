Lauter Fluglärm in der Nacht kann ein Herz-Kreislauf-Versagen auslösen und damit tödlich sein. Zu diesem Ergebnis kommt das Schweizerische Tropeninstitut in Basel, das Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Versagen in der Region um den Flughafen Zürich untersucht hat. Das Basler Tropeninstitut hat nach eigenen Angaben in einer Untersuchung nun erstmals nachgewiesen, dass nächtlicher Fluglärm innerhalb eines Zeitraums von zwei Stunden einen Herz-Kreislauf-Tod auslösen kann. In 800 von 25.000 Todesfällen sei der nächtliche Fluglärm die Ursache gewesen, heißt es. Das entspricht einem Anteil von drei Prozent. Untersucht wurden die Jahre 2000 bis 2015. Fluglärm in der Nacht verursache Stress und sei damit anderen Auslösern wie Wut oder Aufregung gleich zu setzen, so die Forscher. Sie wollen auch nachgewiesen haben, dass das Risiko mit zunehmendem Lärm überproportional ansteigt. Mit dem Flugverbot zwischen 23 Uhr 30 und 6 Uhr morgens seien weitere Todesfälle verhindert worden, so die Wissenschaftler.