In Bad Dürrheim öffnet am Wochenende der Christkindlemarkt, und zwar online. Der Marktplatz ist die Internetseite der Stadt. Gut 20 Aussteller, Gewerbe und Vereine, bieten Weihnachtliches, Kunsthandwerk und Leckeres zum Kauf. Abgewickelt werden die Bestellungen dann über den offiziellen Internetshop der städtischen Kur- und Bädergesellschaft. Den Duft von Bratäpfeln und das besondere Weihnachtsmarktgefühl kann der virtuelle Markt natürlich nicht ersetzen, da muss dann zur Not eben eine Tasse Glühwein oder ein Glas Punch neben dem Computer oder Tablet reichen. Der Christkindlemarkt ist bis Weihnachten online.