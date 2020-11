Ein 81-Jähriger ist am Freitag in Bad Krozingen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mann auf einem Betriebshof ein Fahrrad aus seinem Auto geladen und wollte es wegbringen. Der Lkw, der zuvor einen Container abgeladen hatte, erfasste den Mann frontal. Er starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.