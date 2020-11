per Mail teilen

In der DEL 2 hat der EHC Freiburg am Freitagabend gegen die Dresdner Eislöwen mit 5:4 gewonnen. Die eigentlich Ende Dezember angesetzte Partie war vorgezogen worden, da der ursprünglich geplante Gegner Tölzer Löwen wegen Corona-Quarantänemaßnahmen nicht antreten konnte. Am Sonntag spielen die Freiburger Eishockeycracks bei den Löwen Frankfurt, auch das ein Ersatzspiel.