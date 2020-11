An den geplanten südbadischen Impfzentren in Freiburg und Offenburg gibt es Kritik. Die Landtagsabgeordneten der Kreise Rottweil, Tuttlingen-Donaueschingen und Villingen-Schwenningen fordern ein Impfzentrum auch im Osten des Regierungsbezirks. Ein Impfzentrum beispielsweise in Villingen-Schwenningen würde sich für die Bevölkerung in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg anbieten. In einem offenen Brief an das Sozialministerium fordern die Landtagsabgeordneten Guido Wolf, Karl Rombach und Stefan Teufel genau das. Die beiden geplanten Impfzentren nur im Westen des Regierungsbezirks Freiburg seien nicht ausreichend. In der jetzt geplanten Vorgehensweise sehe man eine regionale Benachteiligung in der Versorgung mit dem Impfstoff. Das gelte es zu ändern.