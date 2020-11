Südbaden zählt zu den Genuss-Ecken Deutschlands. Profi-Feinschmecker haben herausgefunden, wo Essen und Trinken in der Region derzeit höchsten Ansprüchen genügt. So hat der Restaurantführer Gault&Millau in seiner neuen Ausgabe das Restaurant „Oxalis“ am Schluchsee als Entdeckung des Jahres 2021 ausgezeichnet. Es sei beeindruckend, wie dort die Natur des Hochschwarzwaldes und die japanische Küche vereint würden, so die Kritiker. 18 von 20 Punkten in Baden-Württemberg haben das „Ammolite“ in Rust, Le Pavillon in Bad-Peterstal - Grießbach und der „Hirschen“ in Sulzburg bekommen. Neuerdings zeichnet Gault&Millau nur noch 500 statt wie bisher 1.000 Restaurants mit Punkten aus.