Über 200 Vorschläge für Tunnel-Planungen

Das Interesse der Menschen an den Planungen zum Bau des Güterzugtunnels in Offenburg (Ortenaukreis) ist groß. Die Deutsche Bahn hat über 200 Hinweise und Anregungen bekommen. Die Bürger aus Appenweier, Schutterwald, Hohberg und Offenburg haben Tipps gegeben zum Beispiel zum Lärmschutz, aber auch zum Bauablauf. Die Bahn hat nach diesem Dialog mit den Menschen über das Internet ein positives Fazit gezogen. Eigentlich waren Veranstaltungen in den vom Tunnelbau betroffenen Gemeinden geplant. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie abgesagt werden. Die Bahn hatte dann ab Juni online in virtuellen Veranstaltungsräumen über das Großprojekt informiert. Mehrere Tausend Menschen haben sich dafür interessiert. Für den Offenburger Güterzugtunnel sollen 3,5 Milliarden Euro ausgegeben werden.