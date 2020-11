per Mail teilen

Der Landkreis Tuttlingen möchte unter anderem mit höherer Polizeipräsenz das Bewusstsein für die Corona-Regelungen wieder schärfen. Damit reagiert der Kreis auf die hohen Fallzahlen und die vermehrten Verstöße. Die Polizei ist nun verstärkt in der Öffentlichkeit unterwegs - auch Supermarktparkplätze gehören dazu. Tuttlingens Oberbürgermeister Beck will dafür sorgen, dass auch in den Läden wieder genauer auf die Einhaltung der Personenanzahl geachtet wird. Der Oberbürgermeister traf sich auch mit Vertretern der Moscheen. Dabei wurde unter anderem besprochen, wie bei türkischstämmigen Menschen noch einmal für die Maßnahmen geworben werden kann. Im Landkreis Tuttlingen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert bei 264,3.