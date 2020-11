Quarantäne-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen haben in Teilen zu einer Zunahme von häuslicher Gewalt geführt. Darauf machen die Initiatoren der bundesweiten Aktionstage gegen Gewalt an Frauen aufmerksam, die am Mittwoch starten. Auch in Freiburg sind viele Veranstaltungen geplant, wegen der Corona-Pandemie vor allem online. Auf dem Programm in Freiburg unter anderem: ein live gestreamtes Theaterstück, Vorträge und Selbstverteidigungskurse. Ziel der Aktionstage ist es, auf das Thema Gewalt gegen Mädchen und Frauen und die verschiedenen Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Die häufigste Form von Gewalt gegen Frauen sei die häusliche Gewalt und das auch schon vor der Corona-Krise, so die Organisatoren mit Bezug auf die Kriminalstatistik 2019. Die Pandemie verschärfe die Situation zusätzlich. Zum heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen haben Aktivistinnen bereits auf dem Augustinerplatz ein Denkmal für durch Gewalt getötete Frauen aufgestellt.