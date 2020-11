Mit Doppelstockwagen will die deutsche Bahn auf der Hochrheinschiene für etwas Entlastung sorgen. Die Bahnstrecke zwischen Singen und Basel gilt seit Jahren als "Problemstrecke". Die Mängel wurden in den letzten Jahren im gravierender. Denn entgegen der Zusagen von Seiten der Bahn hat sich daran in den letzten zwei Jahren nicht viel geändert. Nun will die Bahn wenigstens für ausreichend Platz in den Zügen sorgen: Mit dem Winterfahrplan sollen im Dezember die Interregio-Expresszügen zwischen Singen und Basel mit doppelstöckigen Wagen fahren. Zu dem Platzproblem kommt auf der Hochrheinstrecke allerdings ein Grundsätzliches Problem: Die Strecke ist nicht elektrifiziert und nicht überall stehen zwei Gleise zur Verfügung. Liegengebliebene alte Dieselloks sorgen derzeit deshalb regelmäßig für Verspätungen und Zugausfälle. 2025 soll die Strecke nach den derzeitigen Planungen elektrifiziert werden.