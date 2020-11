per Mail teilen

In Freiburg-Weingarten hat am Dienstagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Als die Feuerwehr nach einem Anruf eines Bewohners ankam, brannte ein Zimmer bereits komplett. Die Feuerwehr hatte den Brand nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung ist vorübergehend nicht bewohnbar. Schadenshöhe und Ursache sind noch unklar.