Die Bundespolizei Offenburg hat am vergangenen Wochenende bei Kontrollen im Grenzgebiet zu Frankreich mehrfach verbotene Gegenstände und Drogen gefunden. Ein 24jähriger Franzose wurde an der Europabrücke zwischen Straßburg und Kehl überprüft. In der Mittelkonsole seine Autos lag griffbereit ein Einhandmesser. Ein ähnliches Exemplar hatte ein 17jähriger im Bahnhof von Offenburg bei sich, zusätzlich noch ein Dolch. Und eine Gleichaltrige wurde im Bahnhof von Appenweier mit einem Teleskopschlagstock erwischt. Bei weiteren Kontrollen wurden bei acht Personen Drogen gefunden. Die Bundespolizei kontrolliert regelmäßig Autofahrer an den Grenzübergängen zu Frankreich und Menschen in den Zügen im Grenzgebiet sowie auf den Bahnhöfen.