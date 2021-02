Im Schwarzwälder Skimuseum in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist am Sonntag die Ausstellung "Abenteuer Schwarzwald" eröffnet worden. Zum ersten Mal in der 23-jährigen Geschichte des Skimuseums fand die Vernissage virtuell per Livestream statt. In der Ausstellung zeigen die Filmemacher und Fotografen Simon Straetker aus Löffingen und David Lohmüller aus Freiburg faszinierende Schwarzwälder Landschafts- und Tieraufnahmen aus vier Jahreszeiten. Fotografiert und gefilmt vor allem im Naturpark Schwarzwald. Ziel des Projektes ist, für den Naturschutz im Schwarzwald zu sensibilisieren. Die Ausstellung dauert bis 11. April. Das Skimuseum in Hinterzarten hat coronabedingt noch geschlossen. Auszüge aus der Ausstellung "Abenteuer Schwarzwald" sind online abrufbar.