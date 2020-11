An den Messestandorten Freiburg und Offenburg sind laut Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) große Corona-Impfzentren geplant. Das geht aus Medienberichten vom Wochenende hervor. Das Land will bis zum 15. Dezember in jedem der vier Regierungsbezirke zwei zentrale Impfzentren errichten. Lucha zufolge soll das Personal dafür von den Universitätskliniken kommen. Im nächsten Schritt sollen dann ein bis zwei Kreisimpfzentren pro Stadt- und Landkreis aufgebaut werden. Bund und Länder teilen sich demnach die Kosten im hohen zweistelligen Millionenbereich. Der Bund besorge den Impfstoff. Für das Pflegepersonal, kündigte Lucha an, soll die sogenannte Corona-Prämie auf bis zu 1.500 Euro aus Landesmitteln aufgestockt werden.