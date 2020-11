In Aesch im Kanton Baselland ist ein vermisster Mountainbiker nach einem Tag schwerverletzt aufgefunden worden. Angehörige hatten den 59-Jährigen laut Polizeiangaben am Freitagnachmittag als vermisst gemeldet. Bei einer großangelegten Suchaktion mit Hubschrauber und Hunden wurde der Mountainbiker dann rund 20 Stunden später, am Samstagmittag entdeckt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Polizei vermutet, dass der Mann bereits am Freitagmittag aus unbekannter Ursache gestürzt war.