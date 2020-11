per Mail teilen

Am Samstagvormittag hat auf dem Wochenmarkt in Offenburg ein Marktstand gebrannt. Laut Polizei hatte sich an einem Verkaufsstand für Backprodukte ein mit Gas betriebener Heizstrahler entzündet. Die Flammen griffen auf Gegenstände und Standutensilien über. Die Feuerwehr hatte den Angaben zufolge das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Die Einsatzkräfte sicherten und kühlten zudem die Gasflasche. Verletzt wurde niemand – die Marktbeschickerin und ihr Sohn kamen mit einem großen Schrecken davon. Die Höhe des Sachschadens sowie die genaue Ursache sind noch unklar.