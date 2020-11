Bei einer Streifenfahrt in Lörrach sind Zöllner auf einen mutmaßlichen Steuerbetrüger gestoßen. Der 72-jährige Obdachlose soll Steuern von über einer Million Euro hinterzogen haben. Die Zöllner entdeckten den 72-jährigen auf einem Lörracher Parkplatz in seinem Auto. Der Obdachlose hatte auf der Flucht vor den Behörden mehreren Wochen im Auto übernachtet und konnte sich so bislang einer Festnahme entziehen. Das Kennzeichen seines Autos hatte das Landratsamt Lörrach zur Entstempelung ausgeschrieben. Der 72-jährige, der in mehreren Fällen insgesamt über eine Million Euro an Steuern hinterzogen haben soll, wurde der Polizei übergeben.