In Colmar im Elsass haben am Donnerstag rund 600 Einzelhändler gegen die Schließung ihrer Geschäfte demonstriert. Das berichten französische Medien. Die Demonstranten forderten die Wiedereröffnung ihrer Läden, weil das Weihnachtsgeschäft zwischen 40 und 80 Prozent ihres Jahresumsatzes ausmacht. In Frankreich dürfen aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen derzeit nur Geschäfte für lebensnotwendige Artikel wie etwa Supermärkte öffnen.