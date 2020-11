Ohne jeden Gegenkandidaten ist Amtsinhaberin Tanja Steinebrunner bei der Bürgermeisterwahl in Fröhnd (Kreis Lörrach) durchgefallen. Der Großteil der Wähler schrieb einfach einen anderen Namen auf den Stimmzettel. Doch auch wenn Gemeinderat Stefan Keller, der nicht als Kandidat angetreten war, auf diese Weise mit 124 Stimmen klar vor Steinebrunner lag, erreichte er nicht die nötige Mehrheit von 50 Prozent. Für die Neuwahl am kommenden Sonntag haben sich zwei Gegenkandidaten für Steinebrunner gemeldet. Der Bestplatzierte aus der ersten Runde am 8. November ist nicht darunter - das deutet darauf hin, dass Keller auch im Falle eines Siegs die Wahl wohl nicht angenommen hätte. Mit fast 78 Prozent war die Wahlbeteiligung vergleichsweise hoch. Hintergründe des Unmuts in der landwirtschaftlich geprägten Gemeinde mit knapp 500 Einwohnern sind unter anderem gestiegene Trinkwasserpreise.