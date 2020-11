per Mail teilen

Am Donnerstag beginnt die 14. Ausbildungsmesse Starter in Rottweil. Coronabedingt findet die dreitägige Veranstaltung im Internet statt. Über 50 Unternehmen nehmen teil und können über verschiedene Menüpunkte vom heimischen Computer aus kontaktiert werden. Die digitale Ausbildungsmesse Starter richtet sich vor allem an Schüler und Eltern und bringt diese mit realen Mitarbeitern der verschiedensten Unternehmen aus Industrie und Handwerk zusammen.