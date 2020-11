per Mail teilen

Eine Mutter soll versucht haben, ihren drei Jahre alten Sohn und sich selbst mit einem Messer zu töten. Die 36-jährige Frau muss sich von Donnerstag an vor dem Landgericht Rottweil wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der schwer verletzte Sohn konnte gerettet werden, weil seine zwölfjährige Schwester vom Tatort in einem Waldgebiet bei Balgheim im Kreis Tuttlingen flüchten und Hilfe holen konnte. Die zur Tatzeit 35-jährige Frau war nicht schwer verletzt. Die Mutter ist seit Mai in Untersuchungshaft. Sie soll zur Tatzeit schwer depressiv gewesen sein. Für den Prozess sind vier weitere Termine bis Anfang Dezember angesetzt.