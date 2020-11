Die Südwestdeutsche Landesverkehrs AG mit Hauptsitz in Lahr (Ortenaukreis) hat die Schulen aufgefordert, flexibler zu sein. Nur so könnten volle Busse vermieden werden. Der Beginn und das Ende des Unterrichts an den Schulen müssten anders gestaltet werden, so die SWEG. Dann könnten sich die Schüler auch besser auf die Busse verteilen. Die SWEG möchte die Zahlen der Fahrgäste in den Stoßzeiten entzerren. Das gelinge aber nur gemeinsam. Das Unternehmen arbeitet daran, zusätzliche Busse zur Verfügung zu stellen. Bei einigen Linien ist das bereits gelungen. Außerdem arbeitet man mit lokalen Busunternehmen zusammen. Es gebe aber nicht immer genügend Busse und auch nicht genügend Fahrer. Die SWEG sagt daher in Richtung Schulen: Die Pandemie lasse sich nur bekämpfen, wenn neu gedacht werde.