Im katholischen St. Josefshaus für Menschen mit Behinderungen in Rheinfelden-Herten sind 38 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich dabei um 20 Bewohner und 18 Mitarbeiter. Alle erkrankten Bewohner zeigten bis jetzt milde Krankheitsverläufe, heißt es. Die infizierten Mitarbeiter seien in häuslicher Quarantäne. Nach dem ersten Verdachtsfall am vergangenen Donnerstag hatte das Heim alle Bewohner und Mitarbeiter zunächst einem Schnelltest und dann einem gründlicheren sogenannten PCR-Test unterzogen. Die hohe Zahl an Infektionen erklärt das St. Josefshaus damit, dass die Bewohner wegen ihrer Behinderung keine Maske tragen und die Mitarbeiter bei der Begleitung die Abstandsregeln nicht einhalten können.