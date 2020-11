per Mail teilen

Der Badische Winzerkeller in Breisach hat eine neue Leitung. Zum 1. Januar übernimmt André Weltz die Geschäftsführung und tritt somit die Nachfolge von Peter Schuster an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Der 51-jährige Weltz war zuletzt Chef der Wernesgrüner Brauerei. Zuvor war der gebürtige Sachse unter anderem auch beim Fruchtsafthersteller Valensina tätig. Der Badische Winzerkeller ist ein Verbund von über 50 Winzergenossenschaften mit insgesamt 4.000 Winzerinnen und Winzern.